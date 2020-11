Blitz anarchico contro le sedi di Stampa e Repubblica

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 24 novembre 2020) Petardi, fumogeni e lanci di uovala palazzina di via Lugaro che ospita le redazioni di Lae quella torinese di La. Una ventina i manifestanti che hanno intonato slogangiornalisti e magistrati e che hanno lasciato un volantino di rivendicazione firmandosi “anarchici e anarchiche”. Unche gli investigatori collegano al maxi-processo Scripta Manent in cui esponenti delle Fai-Fri sono accusati di terrorismo e di cui oggi si attende la sentenza di appello dopo la condanna in primo grado, con l’accusa di terrorismo, di cinque dei 23 imputati. Unanime la condanna del mondo politico e istituzionale che parla di attentato alla libertà di. L'articolo proviene da Nuova Società.