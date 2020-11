BlackFriday, il marchio italiano che non offre gli sconti: 'Ecco perché' (Di martedì 24 novembre 2020) Il è alle porte e ci sono brand che hanno scelto di non aderire. Pienosole, il marchio italiano di accessori da uomo, sta portando avanti una campagna in cui spiega il perché non offrirà sconti in ... Leggi su leggo (Di martedì 24 novembre 2020) Il è alle porte e ci sono brand che hanno scelto di non aderire. Pienosole, ildi accessori da uomo, sta portando avanti una campagna in cui spiega ilnon offriràin ...

Bologna, 24 novembre 2020 – Il prossimo weekend sarà una buona occasione per fare acquisti, anche in previsione del Natale, approfittando degli sconti del Black Friday, che sarà il 27 novembre, e del ...

Il BlackFriday è alle porte e ci sono brand che hanno scelto di non aderire. Pienosole, il marchio italiano di accessori da uomo, sta portando avanti una campagna in cui spiega ...

