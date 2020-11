Black Friday, ritornano le truffe (Di martedì 24 novembre 2020) Sembra quasi un dejà vu o l'ultimo racconto nell'antologia "A volte ritornano" di Stephen King. Il ritardo di Prime Day – causa COVID-19 – quest'anno, "festeggiato" nei due giorni del 13-14 ottobre, significa che a poco più di un mese di distanza ci ritroviamo davanti ad un altro grande evento dello shopping online con l'arrivo degli sconti del Black Friday (e il suo fido compagno Cyber Monday). Ma, neanche a dirlo, anche questa volta in agguato ci sono i Criminal Hacker pronti ad approfittare ancora di clienti distratti o in cerca della "mega occasione" a tempo limitato. A questo dobbiamo aggiungere altri due fattori che potrebbero rendere la situazione "esplosiva": il ritorno ad una situazione di limitata mobilità personale con la conseguente chiusura di alcuni negozi e centri commerciali (in particolare nel week-end) e l'avvicinarsi ... Leggi su panorama (Di martedì 24 novembre 2020) Sembra quasi un dejà vu o l'ultimo racconto nell'antologia "A volte" di Stephen King. Il ritardo di Prime Day – causa COVID-19 – quest'anno, "festeggiato" nei due giorni del 13-14 ottobre, significa che a poco più di un mese di distanza ci ritroviamo davanti ad un altro grande evento dello shopping online con l'arrivo degli sconti del(e il suo fido compagno Cyber Monday). Ma, neanche a dirlo, anche questa volta in agguato ci sono i Criminal Hacker pronti ad approfittare ancora di clienti distratti o in cerca della "mega occasione" a tempo limitato. A questo dobbiamo aggiungere altri due fattori che potrebbero rendere la situazione "esplosiva": il ritorno ad una situazione di limitata mobilità personale con la conseguente chiusura di alcuni negozi e centri commerciali (in particolare nel week-end) e l'avvicinarsi ...

