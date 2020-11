Black Friday, il Wwf ricorda che la natura non è scontata (Di martedì 24 novembre 2020) (Foto: Wwf)Il Black Friday, in arrivo in tutto il mondo il 27 novembre, ci abitua a sconti importanti: -70 per cento, -50 per cento, -85 per cento. Ma se queste percentuali non riguardassero i ribassi sul nuovo smartphone o sulle sneaker, bensì la natura, ci sarebbe da rabbrividire. Lo ricorda il Wwf, che in occasione della giornata dei grandi affari nei negozi e online lancia una campagna per sottolineare che “la natura, appunto, non è scontata”. Nell’immagine in stile Black Friday campeggiano la foto di un orso polare e una percentuale: -68 per cento. Ovvero, secondo i dati del Living Planet Index globale (LPI) 2020, il decremento medio delle popolazioni monitorate di mammiferi, uccelli, anfibi, rettili e pesci tra il 1970 e il 2016. In quasi 50 ... Leggi su wired (Di martedì 24 novembre 2020) (Foto: Wwf)Il, in arrivo in tutto il mondo il 27 novembre, ci abitua a sconti importanti: -70 per cento, -50 per cento, -85 per cento. Ma se queste percentuali non riguardassero i ribassi sul nuovo smartphone o sulle sneaker, bensì la, ci sarebbe da rabbrividire. Loil Wwf, che in occasione della giornata dei grandi affari nei negozi e online lancia una campagna per sottolineare che “la, appunto, non è”. Nell’immagine in stilecampeggiano la foto di un orso polare e una percentuale: -68 per cento. Ovvero, secondo i dati del Living Planet Index globale (LPI) 2020, il decremento medio delle popolazioni monitorate di mammiferi, uccelli, anfibi, rettili e pesci tra il 1970 e il 2016. In quasi 50 ...

matteosalvinimi : #Salvini: Black Friday? In Francia l’hanno rimandato. Serve premiare chi compra ???? in ????. Non è possibile che multi… - Inter : ??? | BLACK&BLUE Il Black&Blue Friday è arrivato: scopri tutte le offerte! ?? ?? - DrumStrokePrato : Per chiunque mi chieda se faccio il Black Friday...?? - HDblog : Black Friday Week 2020: 5 euro di sconto per chi si iscrive ad Amazon Prime Student - Plaffo : GIORNO 4 Amazon Italia da il via alla settimana del Black Friday 2020, ecco le offerte più interessanti!… -