Bimbo morto a Milano | maestre a giudizio con rito ordinario | prima udienza il 3 dicembre

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 24 novembre 2020) Fissata per il 3l'preliminare davanti al gup Elisabetta Meyer a carico di dueaccusate di concorso in omicidio colposo per la morte deldi quasi 6 anni che il 18 ottobre del 2019 precipitò nella tromba delle scale di una scuola, aL'articolo .