Bill Gates vuole vaccinare tutto il mondo contro il coronavirus

Leggi su wired

(Di martedì 24 novembre 2020) (foto: Getty Images)Mentre le speranze per un vaccino efficace e sicuroilsi fanno più concrete, la questione di come immunizzare gran parte della popolazione mondiale sta assumendo sempre più un’urgenza impellente. A lavorarci, in uno sforzo coordinato tra case farmaceutiche, organizzazioni non profit e l’Organizzazione mondiale della sanità, non è né uno scienziato né un medico, ma il secondo uomo più ricco dele la sua fondazione da 50 miliardi di dollari. Si stratta del miliardario, co-fondatore di Microsoft e della& MelindaFoundation, che sta cercando il modo per riuscire a distribuire i vaccini anti-Covid inil, compresi i Paesi in difficoltà. Come racconta il New ...