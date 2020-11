Biden sceglie Janet Yellen come segretario al Tesoro: è la prima donna nella storia a ricoprire questo ruolo (Di martedì 24 novembre 2020) Usa 2020, Janet Yellen è segretario al Tesoro Joe Biden ha scelto l’ex presidente della Fed, Janet Yellen, come segretario al Tesoro. Yellen sarà la prima donna nella storia a ricoprire il ruolo di ministro dell’Economia. Yellen, 74 anni, è stata anche la prima donna a guidare la Fed, la banca centrale degli Stati Uniti d’America, per quattro anni dal 2014 al 2018. prima di diventare presidente della Fed, ha guidato la Federal Reserve Bank di San Francisco ed è stata il 18esimo presidente del Council of Economic Advisers sotto ... Leggi su tpi (Di martedì 24 novembre 2020) Usa 2020,alJoeha scelto l’ex presidente della Fed,alsarà laildi ministro dell’Economia., 74 anni, è stata anche laa guidare la Fed, la banca centrale degli Stati Uniti d’America, per quattro anni dal 2014 al 2018.di diventare presidente della Fed, ha guidato la Federal Reserve Bank di San Francisco ed è stata il 18esimo presidente del Council of Economic Advisers sotto ...

HuffPostItalia : Biden sceglie Janet Yellen per il Tesoro: la prima volta per una donna - Agenzia_Italia : Biden sceglie una donna per la ripresa economica degli Stati Uniti - daniela_maurizi : RT @GammaDonna_: #Biden sceglie Janet Yellen per il #Tesoro. Avril Haines sarà la 1a donna a guidare la National Intelligence,agenzia che c… - LucaMainoldi : RT @giostabile: Alla Sicurezza nazionale Biden sceglie uno degli uomini chiave nell'accordo con l'Iran del 2015. - FINALED : RT @gioalbarosa: Biden sceglie Janet Yellen per il Tesoro | L'HuffPost #USA LA PRIMA DONNA DELLA STORIA AL TESORO degli Stati Uniti ne… -