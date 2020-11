Biden nominerà l’ex presidente della Fed come nuovo segretario al Tesoro (Di martedì 24 novembre 2020) Lunedì, il Wall Street Journal ha riferito che Joe Biden, l’attuale presidente eletto degli Stati Uniti, sta cercando di presentare l’ex presidente della Fed Janet Yellen per sostituire Steven Mnuchin, il segretario al Tesoro, quando entrerà in carica all’inizio del prossimo anno. Tuttavia, tutti i candidati dovranno essere controllati dal Senato. Secondo quanto riferito, Yellen, Roger Ferguson, l’ex vicepresidente della Fed, e Lael Brainard, governatore della Federal Reserve, sono visti come i candidati preferiti. Va notato che Yellen era responsabile della gestione della banca centrale degli Stati Uniti tra il 2014 e il 2018, quando stava ... Leggi su invezz (Di martedì 24 novembre 2020) Lunedì, il Wall Street Journal ha riferito che Joe, l’attualeeletto degli Stati Uniti, sta cercando di presentareFed Janet Yellen per sostituire Steven Mnuchin, ilal, quando entrerà in carica all’inizio del prossimo anno. Tuttavia, tutti i candidati dovranno essere controllati dal Senato. Secondo quanto riferito, Yellen, Roger Ferguson,viceFed, e Lael Brainard, governatoreFederal Reserve, sono vistii candidati preferiti. Va notato che Yellen era responsabilegestionebanca centrale degli Stati Uniti tra il 2014 e il 2018, quando stava ...

