Biden fa i nomi | Kerry al clima | Yellen al tesoro

(Di martedì 24 novembre 2020) ROMA – Mentre entra nel vivo la transizione dall’amministrazione di Donald Trump a quella democratica, in vista dell’insediamento di Joe Biden a gennaio, il nuovo presidente eletto ha iniziato ad annunciare i membri chiave che comporranno la sua squadra di governo. Il comitato Biden per la transizione ha annunciato ieri in una nota che Antony J. Blinken ricoprirà il ruolo di segretario di Stato e Jake Sullivan sarà il nuovo consigliere per la sicurezza nazionale del presidente degli Stati Uniti. Per guidare il Dipartimento di sicurezza nazionale è stato invece scelto Alejandro Mayorkas, primo dirigente di origini latine in questo ruolo. Avril Haines, già numero due dell’intelligence, sarà la prima donna a capo della Cia.