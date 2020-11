Biden dice Yellen. La signora del Qe guiderà il Tesoro Usa (Di martedì 24 novembre 2020) Sarà Janet Yellen, nata nel 1946 a New York, e stimata economista di orientamento keynesiano, a guidare la politica economica degli Stati Uniti per i prossimi quattro anni, in veste di segretario del Tesoro americano. Anni duri, in cui la prima economia mondiale dovrà liberarsi, come il resto del mondo, dei postumi della più grande crisi socio-economica dal 1929 ad oggi. Non sarà facile, ma la scommessa dell’ormai ex sleepy Joe, è partita, grazie alla nomina della prima donna al vertice del Tesoro Usa. La scelta, confermata da alcune autorevoli fonti al Wall Street Journal, è ben calibrata. Yellen non è infatti solo la prima donna nominata segretario del Tesoro. Prima di Jerome Powell, il governatore della Fed che con Donald Trump non è mai andato troppo d’accordo, a cominciare dalla questione del ... Leggi su formiche (Di martedì 24 novembre 2020) Sarà Janet, nata nel 1946 a New York, e stimata economista di orientamento keynesiano, a guidare la politica economica degli Stati Uniti per i prossimi quattro anni, in veste di segretario delamericano. Anni duri, in cui la prima economia mondiale dovrà liberarsi, come il resto del mondo, dei postumi della più grande crisi socio-economica dal 1929 ad oggi. Non sarà facile, ma la scommessa dell’ormai ex sleepy Joe, è partita, grazie alla nomina della prima donna al vertice delUsa. La scelta, confermata da alcune autorevoli fonti al Wall Street Journal, è ben calibrata.non è infatti solo la prima donna nominata segretario del. Prima di Jerome Powell, il governatore della Fed che con Donald Trump non è mai andato troppo d’accordo, a cominciare dalla questione del ...

