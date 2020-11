Biblioteca nazionale di Napoli, si arricchisce il fondo leopardiano. Acquisita una rara lettera del poeta (Di martedì 24 novembre 2020) Una lettera autografa di Giacomo Leopardi per il conte Carlo Emanuele Muzzarelli, letterato e suo amico, va ad arricchire il fondo leopardiano conservato dalla Biblioteca nazionale di Napoli. La Biblioteca si è infatti aggiudicata, in una asta specifica di Finarte mercoledì 18 novembre scorso, una rara missiva del poeta, firmata sulla quarta pagina, su fogli 24×18,8 scritta da Bologna il 18 dicembre 1825 e indirizzata all’amico, personaggio di riferimento dello scenario culturale capitolino, al suo indirizzo di Roma. “Nonostante la chiusura forzata per le disposizioni anti Covid, non abbiamo interrotto la nostra azione di tutela della memoria di Leopardi e la costante attività di valorizzazione del ... Leggi su ildenaro (Di martedì 24 novembre 2020) Unaautografa di Giacomo Leopardi per il conte Carlo Emanuele Muzzarelli,to e suo amico, va ad arricchire ilconservato dalladi. Lasi è infatti aggiudicata, in una asta specifica di Finarte mercoledì 18 novembre scorso, unamissiva del, firmata sulla quarta pagina, su fogli 24×18,8 scritta da Bologna il 18 dicembre 1825 e indirizzata all’amico, personaggio di riferimento dello scenario culturale capitolino, al suo indirizzo di Roma. “Nonostante la chiusura forzata per le disposizioni anti Covid, non abbiamo interrotto la nostra azione di tutela della memoria di Leopardi e la costante attività di valorizzazione del ...

Beppeley : RT @CAI150: La Biblioteca Nazionale del #Clubalpinoitaliano informa i soci e tutti gli utenti che pur rimanendo chiusa al pubblico, continu… - AnnaRomanelli65 : Davvero il #Mibact ha 'acquisito' il 'fondo Pino Rauti'? Qualcuno può spiegarne il senso? - whytory0528 : RT @Annalisa3073: La Sala Sansoviniana della Biblioteca Nazionale Marciana, in Piazza San Marco a Venezia. Progettata da Jacopo Sansovino.… - mattinodinapoli : Napoli, una lettera rara di Leopardi entra a far parte della Biblioteca Nazionale - Gigithebeast1 : RT @Annalisa3073: La Sala Sansoviniana della Biblioteca Nazionale Marciana, in Piazza San Marco a Venezia. Progettata da Jacopo Sansovino.… -

Ultime Notizie dalla rete : Biblioteca nazionale Biblioteca nazionale di Napoli, si arricchisce il fondo leopardiano. Acquisita una rara lettera del poeta Il Denaro Biblioteca nazionale di Napoli, si arricchisce il fondo leopardiano. Acquisita una rara lettera del poeta

Una lettera autografa di Giacomo Leopardi per il conte Carlo Emanuele Muzzarelli, letterato e suo amico, va ad arricchire il fondo leopardiano conservato dalla Biblioteca Nazionale di Napoli. La Bibli ...

Biblioteca in condominio: puoi farlo anche tu

Questa modalità di costruire e vivere degli spazi comuni, utilizzati in modo condiviso come estensione della propria abitazione, fra i quali la biblioteca ... che ne sta agevolando la diffusione su ...

Una lettera autografa di Giacomo Leopardi per il conte Carlo Emanuele Muzzarelli, letterato e suo amico, va ad arricchire il fondo leopardiano conservato dalla Biblioteca Nazionale di Napoli. La Bibli ...Questa modalità di costruire e vivere degli spazi comuni, utilizzati in modo condiviso come estensione della propria abitazione, fra i quali la biblioteca ... che ne sta agevolando la diffusione su ...