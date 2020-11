Bianca Berlinguer è rifatta? La foto del prima e dopo della giornalista (Di martedì 24 novembre 2020) Bianca Berlinguer è rifatta? Possibile? All’anagrafe è Biancamaria, ma per tutti è semplicemente la conduttrice di #CartaBianca, programma in onda su Rai 3. In una delle ultime puntate di Striscia la Notizia, la Berlinguer è stata protagonista della rubrica dei ‘Fatti e rifatti’. La giornalista è finita “sotto lo scanner” del tg satirico di Canale 5, che ha rilevato alcuni “ritocchini”. Anche “Bianchina”, come la chiama Mauro Corona, ha ceduto al bisturi? Andiamo a vedere di che si tratta… leggi anche l’articolo —> Bianca Berlinguer e gli anni ruggenti al Tg3: «Il mio cognome un peso?» Bianca Berlinguer è rifatta? Ad insinuare il dubbio “Striscia la notizia”. Non ... Leggi su urbanpost (Di martedì 24 novembre 2020)? Possibile? All’anagrafe èmaria, ma per tutti è semplicemente la conduttrice di #Carta, programma in onda su Rai 3. In una delle ultime puntate di Striscia la Notizia, laè stata protagonistarubrica dei ‘Fatti e rifatti’. Laè finita “sotto lo scanner” del tg satirico di Canale 5, che ha rilevato alcuni “ritocchini”. Anche “Bianchina”, come la chiama Mauro Corona, ha ceduto al bisturi? Andiamo a vedere di che si tratta… leggi anche l’articolo —>e gli anni ruggenti al Tg3: «Il mio cognome un peso?»? Ad insinuare il dubbio “Striscia la notizia”. Non ...

