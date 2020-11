Best Buy supera le stime di Wall Street nel Q3 (Di martedì 24 novembre 2020) Best Buy Co. Inc. (NYSE: BBY) ha dichiarato martedì che i suoi profitti e ricavi nel terzo trimestre fiscale sono stati migliori del previsto. La società ha attribuito le sue prestazioni da falco principalmente alle vendite digitali che sono cresciute notevolmente negli ultimi mesi poiché il COVID-19 ha limitato le persone alle loro case. Martedì, Best Buy ha registrato un calo del 2,1% nel trading pre-mercato. Attualmente è salito di circa il 45% da inizio anno nel mercato azionario, rendendolo uno dei titoli vincenti quest’anno che puoi imparare a scegliere qui. Best Buy ha recuperato quasi il 150% in borsa dal suo minimo annuale a marzo. Risultati finanziari del Q3 di Best Buy rispetto alle stime degli analisti Best Buy ha detto che il relativo reddito netto nel trimestre ... Leggi su invezz (Di martedì 24 novembre 2020)Buy Co. Inc. (NYSE: BBY) ha dichiarato martedì che i suoi profitti e ricavi nel terzo trimestre fiscale sono stati migliori del previsto. La società ha attribuito le sue prestazioni da falco principalmente alle vendite digitali che sono cresciute notevolmente negli ultimi mesi poiché il COVID-19 ha limitato le persone alle loro case. Martedì,Buy ha registrato un calo del 2,1% nel trading pre-mercato. Attualmente è salito di circa il 45% da inizio anno nel mercato azionario, rendendolo uno dei titoli vincenti quest’anno che puoi imparare a scegliere qui.Buy ha recuperato quasi il 150% in borsa dal suo minimo annuale a marzo. Risultati finanziari del Q3 diBuy rispetto alledegli analistiBuy ha detto che il relativo reddito netto nel trimestre ...

PlayStation 5 è arrivata e diversi studi sono al lavoro per creare un aggiornamento next-gen dei loro giochi. Tra questi a quanto pare, c'è Naughty Dog che secondo quanto riportato dal retailer Best B ...

Utili e ricavi migliori delle stime per Best Buy nel 3° trimestre, ma a Wall Street pesa il mancato annuncio delle previsioni sul prossimi mesi. Cosa fare con le azioni?

PlayStation 5 è arrivata e diversi studi sono al lavoro per creare un aggiornamento next-gen dei loro giochi. Tra questi a quanto pare, c'è Naughty Dog che secondo quanto riportato dal retailer Best B ...Utili e ricavi migliori delle stime per Best Buy nel 3° trimestre, ma a Wall Street pesa il mancato annuncio delle previsioni sul prossimi mesi. Cosa fare con le azioni?