Beppe Grillo pronto a lasciare per sempre la politica e a tornare in tv. Ora il M5S trema (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov – Il Movimento 5 Stelle non se la passa bene, e continua a perdere pezzi. A parte i parlamentari passati al gruppo misto o trasmigrati verso altri partiti, i pentastellati hanno prima visto rotolare la testa di Di Maio, che ha perso la carica di capo politico e forse potrebbe pure farsi un suo partito, e poi hanno dovuto far fronte al caso Davide Casaleggio, ormai in rotta con il M5S, su cui ha riversato critiche pesanti. Ma il vero colpo di grazia potrebbe darlo proprio colui da cui è iniziato tutto: Beppe Grillo. «Contatti già avviati con colosso tv» Secondo un retroscena fornito da Simone Canettieri sul Foglio, il garante del M5S starebbe pensando di lasciare definitivamente la politica «per fare ciò che gli riesce meglio: il comico». L’idea, a quanto pare, è tutt’altro che campata per aria: ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov – Il Movimento 5 Stelle non se la passa bene, e continua a perdere pezzi. A parte i parlamentari passati al gruppo misto o trasmigrati verso altri partiti, i pentastellati hanno prima visto rotolare la testa di Di Maio, che ha perso la carica di capo politico e forse potrebbe pure farsi un suo partito, e poi hanno dovuto far fronte al caso Davide Casaleggio, ormai in rotta con il M5S, su cui ha riversato critiche pesanti. Ma il vero colpo di grazia potrebbe darlo proprio colui da cui è iniziato tutto:. «Contatti già avviati con colosso tv» Secondo un retroscena fornito da Simone Canettieri sul Foglio, il garante del M5S starebbe pensando didefinitivamente la«per fare ciò che gli riesce meglio: il comico». L’idea, a quanto pare, è tutt’altro che campata per aria: ...

beppe_grillo : La società dei consumi si fonda sulla frustrazione delle attese e rende permanente la non-soddisfazione. Nuovi desi… - LegaSalvini : GIULIA BONGIORNO ASSISTE UNA DELLE DUE RAGAZZE CHE ACCUSANO DI STUPRO DI FIGLIO DI BEPPE GRILLO - ilfoglio_it : Beppe Grillo vuole tornare dove tutto iniziò: in tv. Anche perché le vicissitudini legali di quando era ancora il c… - lapierpierina : RT @AlessandraOdri: Non vi sembra che si stava molto meglio quando Casalino era dentro la casa del Grande Fratello,Gigino Di Maio vendeva b… - amnesia96225614 : RT @AlessandraOdri: Non vi sembra che si stava molto meglio quando Casalino era dentro la casa del Grande Fratello,Gigino Di Maio vendeva b… -