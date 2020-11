Belli a tutti costi? Il Dottor Gallo parla dell' etica dell' intervento

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 24 novembre 2020) Siamo sempre alla ricerca'eterna giovinezza, di quella bellezza che il tempo sembra non sfiorare mai e soprattutto siamo disposti a tutto per ottenerla, ma a quale prezzo? Il chirurgo orale Gian Marcoa Clinica Medical Group, quotidianamente riceve tante richieste sull'argomento e visita numerose persone che, poi, si sottopongono a interventi di correzione tramite la chirurgia esto, di miglioramento con la medicina est. Non sempre è possibile soddisfare le richieste dei pazienti, a volte ci sonoe condizioni non favorevoli e intraprendere unpotrebbe causargli ulteriori problemi di salute. A tal proposito il, ha riferito. “Parliamo ...