Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate a sostegno ai pediatri e ai medici di famiglia e saturimetri per i soci della mutua

(Di martedì 24 novembre 2020) Cinque mila euro alla cooperativa medica Gst per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuali necessari per l’imminente campagna vaccinale eda distribuire aiiscritti allabanca. Sono queste le prime iniziative messe in campo dalla Bcc diper sostenere la lotta contro la pandemia e la battaglia in prima lineaGst, cooperativa che raggruppa circa 200 tradidi libera scelta che operano tra l’Altomilanese e la provincia di Varese. «Già durante il primo lockdown avevamo fatto donazioni agli ospedali del territorio, aie aidi base e alle ...

per la filiale di Dairago. La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate ha dato il via nei giorni scorsi a un intervento di ammodernamento degli spazi di via XXV Aprile che ospitano la banca. Per alcune ...Sempre attivo il bancomat e il personale a disposizione dei clienti allo sportello di Olcella. Per il presidente Scazzosi: «Un intervento per essere ancora più vicini al territorio» ...