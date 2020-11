Bayer Leverkusen-Beer Sheva, formazioni e tv (Di martedì 24 novembre 2020) Bayer Leverkusen-Beer Sheva andrà in scena giovedì 26 novembre alle ore 21.00. Si giocherà alla Bayarena e vedrà i tedeschi battersi con gli israeliani per la conquista di tre punti importantissimi. Per raggiungere il primo posto, il Leverkusen ha necessità di vincere e di sperare che lo Slavia Praga non faccia lo stesso contro il Nizza. Come arrivano le due squadre? Il Bayer Leverkusen vuole vincere contro gli israeliani per portare a casa la qualificazione ai sedicesimi. Quest’anno ai tedeschi sembra tutto girare bene, in Bundesliga sono terzi a 18 punti (a meno 2 punti dal Bayern Monaco). L’Hapoel Beer Sheva invece sta soffrendo non poco in campionato, l’undicesima posizione non aiuta di certo la formazione ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 24 novembre 2020)andrà in scena giovedì 26 novembre alle ore 21.00. Si giocherà alla Bayarena e vedrà i tedeschi battersi con gli israeliani per la conquista di tre punti importantissimi. Per raggiungere il primo posto, ilha necessità di vincere e di sperare che lo Slavia Praga non faccia lo stesso contro il Nizza. Come arrivano le due squadre? Ilvuole vincere contro gli israeliani per portare a casa la qualificazione ai sedicesimi. Quest’anno ai tedeschi sembra tutto girare bene, in Bundesliga sono terzi a 18 punti (a meno 2 punti daln Monaco). L’Hapoelinvece sta soffrendo non poco in campionato, l’undicesima posizione non aiuta di certo la formazione ...

