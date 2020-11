Battisti finanziava la destra? Gasparri | «Leggenda metropolitana» Rampelli | «Purtroppo no»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 24 novembre 2020) Lucioe la. Un tormentone, ormai, più che una provocazione ricorrente. Che ora si tinge addirittura di giallo dopo il ritrovamento di una velina dei Servizi che lo indica come finanziatore del Borghese diretto all’epoca da Mario Tedeschi, senatore del Msi-Dn. Un tesi del tutto «inesistente» per lo storico Aldo Giannuli. E per la? Secondo Maurizio, ilfinanziatore «è una». Il senatore forzista sceglie l’ironia. E ricorda che nel verso planando sopra boschi di braccia tese «in cui alcuni hanno intravisto un saluto romano» c’erano solo dei giovani con le braccia in alto verso il sole. «Non era un’adunata di nazisti a Norimberga».avrebbe sostenuto Il Borghese E così pure quando ...