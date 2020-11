'Basta uno sguardo', centinaia di adesioni alla campagna contro la violenza sulle donne (Di martedì 24 novembre 2020) In tante hanno scelto di metterci la faccia, o meglio gli occhi. L'obiettivo è lanciare il messaggio che "Basta uno sguardo", in un anno in cui le parole sono nascoste dietro le mascherine Leggi su ravennatoday (Di martedì 24 novembre 2020) In tante hanno scelto di metterci la faccia, o meglio gli occhi. L'obiettivo è lanciare il messaggio che "uno", in un anno in cui le parole sono nascoste dietro le mascherine

Ferraresi_V : Uno stupro è uno stupro, basta colpevolizzare le vittime. Finché ci sarà chi, come #Feltri, punta il dito contro ch… - andreacasano : RT @PaoloBorg: Per gli statali la legge di bilancio ha previsto 3,8 miliardi per il rinnovo dei contratti con aumenti medi del 4% E non han… - MPenikas : @ApriGli_Occhi @isadoralarosa @IlConte50919IT @clafer2020 @CastellinoLuigi @m_spagna @MisssFreedom @NapolitanoIda… - teatimewithtay : Un approccio radicale non funziona con tutti. Non che uno più pacato funzioni per forza, però almeno 'inimica' meno… - meryanne61 : RT @mauriziocresce6: La cosa più importante è vivere una vita favolosa, non importa quanto lunga, basta che sia favolosa. Questo era il p… -

Ultime Notizie dalla rete : Basta uno "Basta uno sguardo", centinaia di adesioni alla campagna contro la violenza sulle donne RavennaToday Unione: “Basta uno sguardo”, centinaia di adesioni alla campagna contro la violenza sulle donne

Sono centinaia i contatti che in questi giorni hanno aderito alla campagna di sensibilizzazione “Basta uno sguardo”, lanciata dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per celebrare la Giornata inter ...

Non si sente più l’audio dello smartphone? Basta avere uno stuzzicadenti

Gli smartphone ormai sono degli oggetti indispensabili nella quotidianità di tutti. Hanno tutti i vantaggi possibili per semplificare la vita di ogni ...

Sono centinaia i contatti che in questi giorni hanno aderito alla campagna di sensibilizzazione “Basta uno sguardo”, lanciata dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per celebrare la Giornata inter ...Gli smartphone ormai sono degli oggetti indispensabili nella quotidianità di tutti. Hanno tutti i vantaggi possibili per semplificare la vita di ogni ...