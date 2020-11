Basket, perché le qualificazioni agli Europei 2022 per l’Italia sono…finte? Il regolamento (Di martedì 24 novembre 2020) Tutto pronto a Tallinn per la bolla che ospiterà l’ItalBasket nelle prossime due partite valevoli per le qualificazioni agli Europei 2022. La squadra di Meo Sacchetti affronterà domani la Macedonia del Nord, mentre nel pomeriggio di venerdì sarà la Russia l’avversaria degli azzurri. l’Italia si trova a punteggio pieno dopo i successi proprio contro i russi e contro l’Estonia nelle prime due giornate, ma il biglietto per gli Europei è già nella tasca della nostra Nazionale. Infatti sono qualificazioni “finte” per gli uomini di Sacchetti, visto che uno dei quattro gironi della prima fase degli Europei si giocherà al Forum di Milano e dunque l’Italia è già qualificata come paese ospitante. La medesima situazione vale ... Leggi su oasport (Di martedì 24 novembre 2020) Tutto pronto a Tallinn per la bolla che ospiterà l’Italnelle prossime due partite valevoli per le. La squadra di Meo Sacchetti affronterà domani la Macedonia del Nord, mentre nel pomeriggio di venerdì sarà la Russia l’avversaria degli azzurri.si trova a punteggio pieno dopo i successi proprio contro i russi e contro l’Estonia nelle prime due giornate, ma il biglietto per gliè già nella tasca della nostra Nazionale. Infatti sono“finte” per gli uomini di Sacchetti, visto che uno dei quattro gironi della prima fase deglisi giocherà al Forum di Milano e dunqueè già qualificata come paese ospitante. La medesima situazione vale ...

