Basket | i convocati dell’Italia ai raggi X per Macedonia del Nord e Russia Tante novità interessanti

(Di martedì 24 novembre 2020) Sarà una Nazionale ancora una volta con tanti volti nuovi, quella che Meo Sacchetti porterà nella bolla di Tallinn per le qualificazioni agli Europei del 2021. Poteva esserci anche quello di Paolo Banchero, il liceale che il prossimo anno giocherà a Duke per tentare di giocarsi più che valide carte per il draft NBA 2022, ma lo stato febbrile di un familiare ha consigliato di non farlo viaggiare verso l’Italia, per precauzione contro qualsiasi evenienza. Andiamo a scoprire i 16 tra i quali Sacchetti sceglierà i 12 da portare a Tallinn. L’ordine che verrà qui seguito, rispetto al solito, è un altro: quello del numero di maglia, dal momento che questi sono tutti indicati già negli attuali comunicati della Federazione (e rispecchiano quasi tutti i numeri che hanno anche in Serie A). #00 AMEDEO DELLA VALLE Inizio di stagione che definire difficile è poco per l’ex Reggio Emilia e Milano. Al ...