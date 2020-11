Bari, policlinico: morti per legionella, inchiesta Procura della Repubblica, sequestro di due padiglioni con facoltà d'uso (Di martedì 24 novembre 2020) La Procura di Bari ha disposto il sequestro dei padiglioni del policlinico della città capoluogo Chini e Asclepios (concessa la facoltà d’uso) e ha chiesto l’interdizione per il direttore generale, Giovanni Migliore, il direttore sanitario, Matilde Carlucci, il direttore amministrativo Tiziana Di Matteo, il vicedirettore sanitario, Giuseppe Calabrese, e il capo dell’area tecnica, Claudio Forte. I provvedimenti rientrano nell’ambito dell’inchiesta della magistratura sulla morte di cinque persone uccise dalla legionella, batterio che era presente all’interno delle tubature del nosocomio barese. Secondo la tesi accusatoria dei pubblici ministeri Grazia Errede e Alessio Coccioli, i dirigenti della ... Leggi su noinotizie (Di martedì 24 novembre 2020) Ladiha disposto ildeidelcittà capoluogo Chini e Asclepios (concessa lad’uso) e ha chiesto l’interdizione per il direttore generale, Giovanni Migliore, il direttore sanitario, Matilde Carlucci, il direttore amministrativo Tiziana Di Matteo, il vicedirettore sanitario, Giuseppe Calabrese, e il capo dell’area tecnica, Claudio Forte. I provvedimenti rientrano nell’ambito dell’magistratura sulla morte di cinque persone uccise dalla, batterio che era presente all’interno delle tubature del nosocomio barese. Secondo la tesi accusatoria dei pubblici ministeri Grazia Errede e Alessio Coccioli, i dirigenti...

Agenzia_Ansa : #Puglia, I carabinieri del #Nas hanno sequestrato, con facoltà d'uso, due interi padiglioni del Policlinico di… - fattoquotidiano : Morti per Legionella, il Nas ha sequestrato due padiglioni del Policlinico di Bari: cinque dirigenti indagati - vitosavino558 : Il padiglione Asclepios del policlinico di Bari fu attrezzato ed utilizzato nella prima fase per le cure anticovid,… - Rosskitty77 : Morti per legionella, sequestro plessi Policlinico Bari - Ultima Ora - ANSA - Ilikepuglia : Policlinico Riuniti Foggia, risultati degli esami radiologici online: 'Così evitiamo accessi in ospedale'… -