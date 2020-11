Bari | policlinico | morti per legionella | inchiesta Procura della Repubblica | sequestro con facoltà d' uso

(Di martedì 24 novembre 2020) Ladiha disposto ildei padiglioni delcittà capoluogo Chini e Asclepios (concessa lad’uso) e ha chiesto l’interdizione per il direttore generale, Giovanni Migliore, il direttore sanitario, Matilde Carlucci, il direttore amministrativo Tiziana Di Matteo, il vicedirettore sanitario, Giuseppe Calabrese, e il capo dell’area tecnica, Claudio Forte. I provvedimenti rientrano nell’ambito dell’magistratura sulla morte di cinque persone uccise dalla, batterio che era presente all’interno delle tubature del nosocomio barese. Secondo la tesi accusatoria dei pubblici ministeri Grazia Errede e Alessio Coccioli, i dirigentistruttura ospedaliera ...

Agenzia_Ansa : #Puglia, I carabinieri del #Nas hanno sequestrato, con facoltà d'uso, due interi padiglioni del Policlinico di… - fattoquotidiano : Morti per Legionella, il Nas ha sequestrato due padiglioni del Policlinico di Bari: cinque dirigenti indagati - Rosyfree74 : RT @fattoquotidiano: Morti per Legionella, il Nas ha sequestrato due padiglioni del Policlinico di Bari: cinque dirigenti indagati https://… - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: #Bari Legionella al Policlinico, sequestrati due padiglioni #ioseguoTgr - CapaGira : RT @TgrRaiPuglia: #Bari Legionella al Policlinico, sequestrati due padiglioni #ioseguoTgr -

Ultime Notizie dalla rete : Bari policlinico

Al Perrino riflettori accesi su 19 morti. Mentre l'azienda sanitaria condannata a risarcire per donna morta al SS. Annunziata, in questi giorni gip deciderà su altra vittima al Moscati ...2 padiglioni del Policlinico di Bari sono stati sequestrati, nell'ambito degli accertamenti giudiziari legati ai 4 decessi per legionella avvenuti tra il 2018 e quest'anno. Nel registro degli indagati ...