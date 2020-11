Barbara D'Urso, lite furiosa a Pomeriggio 5: 'Sei una burina di periferia'. Martina Nasoni choc: 'Vaffanc***' (Di martedì 24 novembre 2020) Su le ultime novità. , lite furiosa a : ' Sei una burina di periferia '. Martina Nasoni choc: ' Vaffanc*** ' . Pochi minuti fa, è scoppiata un'accesa discussione durante lo spazio del programma ... Leggi su leggo (Di martedì 24 novembre 2020) Su le ultime novità. ,a : ' Sei unadi'.: '' . Pochi minuti fa, è scoppiata un'accesa discussione durante lo spazio del programma ...

PaolaTacconi : RT @6dimattina_: Palazzo Chigi che dopo aver fatto presente dell’esistenza dell’intervista del bambino della lettera di Natale da Barbara d… - VeritasSZ : @Mimma__Sturbo @chiossimanuela2 E comunque qualche buona lettura invece dell’appuntamento fisso con Barbara D’Urso non ti farebbe male. - 6dimattina_ : Palazzo Chigi che dopo aver fatto presente dell’esistenza dell’intervista del bambino della lettera di Natale da Ba… - Reny42995151 : @annamariamoscar @carmelitadurso Vero tipo pure er KEN umano diventato donna per me è diventato barbara d urso aooo… - Vittori33830798 : PERCHÉ LA tv di barbara d'urso NON HA SCONFITTO IL COVID?? -