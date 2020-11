Bankitalia: “La ripresa sarà più lenta del previsto” (Di martedì 24 novembre 2020) Eugenio Gaiotti di Bankitalia, durante un’audizione a Camera e Senato ha affermato che la ripresa nel 2021 sarà più lenta del previsto A causa della seconda ondata di contagi e delle conseguenti misure restrittive imposte dal governo per contenere la diffusione del coronavirus, la ripresa per il 2021 sarà più lenta e incerta del previsto. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 24 novembre 2020) Eugenio Gaiotti di, durante un’audizione a Camera e Senato ha affermato che lanel 2021piùdel previsto A causa della seconda ondata di contagi e delle conseguenti misure restrittive imposte dal governo per contenere la diffusione del coronavirus, laper il 2021piùe incerta del previsto. L'articolo proviene da Inews.it.

notizieoggi24 : Bankitalia: 'La ripresa nel 2021 sarà più lenta del previsto' - Affaritaliani : Bankitalia: 'Manovra? Impulso di 2 punti sul Pil. Ma la ripresa nel 2021...' - Affaritaliani : Bankitalia: 'Nel 2021 ripresa lenta Ma 2 punti sul Pil con la manovra' - Pino__Merola : Per Bankitalia nel 2021 la ripresa sarà più lenta del previsto - bancaditalia : #scadeoggi il termine per presentare domanda per il #concorso con il quale #Bankitalia assume 30 laureati/e con ori… -

Ultime Notizie dalla rete : Bankitalia “La Coronavirus: Visco, 'mondo post pandemico sia più inclusivo e resiliente' Affaritaliani.it