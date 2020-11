Ballando con le stelle medical drama, interviene la Carlucci: il segreto su Todaro (Di martedì 24 novembre 2020) Il finale di Ballando con le stelle è stato accompagnato da una serie di polemiche e Milly Carlucci è stata costretta ad intervenire per rivelare un retroscena finora sconosciuto. La vittoria di Gilles Rocca e Lucrezia Lando a Ballando con le stelle ha suscitato alcune critiche, ma non sono mancate le querelle tra i concorrenti L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 24 novembre 2020) Il finale dicon leè stato accompagnato da una serie di polemiche e Millyè stata costretta ad intervenire per rivelare un retroscena finora sconosciuto. La vittoria di Gilles Rocca e Lucrezia Lando acon leha suscitato alcune critiche, ma non sono mancate le querelle tra i concorrenti L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ballando_Rai : RING FINALE ?? ?? Per sostenere @GillesRocca e @LandoLucrezia vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : SFIDA 3 ?? ?? Per sostenere @paoloconticini e @VeeraKinnunen vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : SFIDA 1 ?? ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - LandoLucrezia : RT @repubblica: 'Ballando con le stelle', trionfano Gilles Rocca e Lucrezia Lando [aggiornamento delle 07:18] - tamagni66 : @Ballando_Rai @ElisaIsoardi @Raimondo_Todaro La falsità del programma sta dietro i giudici a partire da Caroline e… -