Ballando, Anastasia Kuzmina si scaglia contro Ivan Zazzaroni dopo la finale (Di martedì 24 novembre 2020) Quella che si è da poco conclusa, è stata un'edizione molto turbolenta di Ballando con le Stelle: colpi di scena, qualche polemica e forti emozioni hanno animato le puntata. Milly Carlucci, inoltre, si è trovata a dover affrontare numerosi imprevisti. E, anche dopo la finale, lo show continua a sorprendere e a incuriosire i telespettatori. dopo che Gilles Rocca e Lucrezia Lando hanno ottenuto la coppa della vittoria, infatti, si sono sollevate alcune polemiche molto accese. Paolo Conticini e Raimondo Todaro, che si sono scontrati sulla pista di ballo durante l'ultima puntata, hanno avuto un acceso battibecco a distanza, che ha costretto Milly Carlucci a intervenire. Ma anche Anastasia Kuzmina, compagna di ballo di Daniele Scardina, ha voluto dire la sua, scagliandosi ...

