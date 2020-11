Autostrade a rischio revoca. Ora i Benetton tentano la fuga. Ultimatum M5S: passaggio a Cdp o via la concessione. Ma resta il nodo del Piano economico finanziario (Di martedì 24 novembre 2020) Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è già messo al lavoro sul Piano economico finanziario (Pef) che gli ha inviato Autostrade per l’Italia. Ora bisognerà capire quali decisioni prenderà sull’approvazione finale del Piano stesso, atteso da Cdp per mettere a punto un’offerta su Aspi. La scadenza è fissata per il 30 novembre. Il dicastero guidato da Paola De Micheli non ha dubbi: “Se verificheremo che il Pef rispetta gli accordi presi a luglio il via liberà arriverà presto e con soddisfazione”. I Benetton ci credono. Già dieci giorni fa, passando in rassegna i conti di Atlantia dei primi nove mesi dell’anno (che hanno rivelato un rosso di 718 milioni di euro), hanno dichiarato “ragionevolmente probabile” un accordo col governo su Aspi e “ragionevolmente non probabile” la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 24 novembre 2020) Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è già messo al lavoro sul(Pef) che gli ha inviatoper l’Italia. Ora bisognerà capire quali decisioni prenderà sull’approvazione finale delstesso, atteso da Cdp per mettere a punto un’offerta su Aspi. La scadenza è fissata per il 30 novembre. Il dicastero guidato da Paola De Micheli non ha dubbi: “Se verificheremo che il Pef rispetta gli accordi presi a luglio il via liberà arriverà presto e con soddisfazione”. Ici credono. Già dieci giorni fa, passando in rassegna i conti di Atlantia dei primi nove mesi dell’anno (che hanno rivelato un rosso di 718 milioni di euro), hanno dichiarato “ragionevolmente probabile” un accordo col governo su Aspi e “ragionevolmente non probabile” la ...

