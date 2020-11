Austria: "Non siamo d'accordo con l'Italia, se Ue ferma lo sci ci ristori" (Di martedì 24 novembre 2020) A Vienna non piace l’idea di un Natale senza vacanze sulla neve, proposto da Roma. E in caso lo stop allo sci dovesse essere imposto da Bruxelles, il ministro Austriaco alle Finanze Gernot Bluemel e la ministra per il Turismo Elisabeth Koestinger chiedono un ristoro dell’Ue. “Non posso condividere l’iniziativa Italiana. In Austria ci sarà di certo un turismo invernale”, ha detto Koestinger citato dall’Apa. “I nostri operatori turistici si baseranno su un ampio protocollo di sicurezza, l’apres ski per esempio non sarà consentito”. Leggi anche... Messner rispetta le decisioni del governo: "La montagna non è solo sci" Zaia: "Se le piste da sci dovranno restare chiuse, sia così in tutta Europa" Leggi su huffingtonpost (Di martedì 24 novembre 2020) A Vienna non piace l’idea di un Natale senza vacanze sulla neve, proposto da Roma. E in caso lo stop allo sci dovesse essere imposto da Bruxelles, il ministroco alle Finanze Gernot Bluemel e la ministra per il Turismo Elisabeth Koestinger chiedono un ristoro dell’Ue. “Non posso condividere l’iniziativana. Inci sarà di certo un turismo invernale”, ha detto Koestinger citato dall’Apa. “I nostri operatori turistici si baseranno su un ampio protocollo di sicurezza, l’apres ski per esempio non sarà consentito”. Leggi anche... Messner rispetta le decisioni del governo: "La montagna non è solo sci" Zaia: "Se le piste da sci dovranno restare chiuse, sia così in tutta Europa"

"Non posso condividere l'iniziativa italiana. In Austria ci sarà di certo un turismo invernale", afferma Koestin- ger come riferito dall'Apa. "I nostri operatori turistici si baseranno su un ampio ...

