Attenti al Natale Il Governo alle prese con l’incognita festività coinvolge l’Ue Ma il direttore dello Spallanzani avverte | “Pensiamoci prima di allargarci”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 24 novembre 2020) “Sulla prudenza non è mai sufficiente. Serve attenzione massima per evitare di allargare in modo imprudente i contatti e l’impegno a rispettare, più che mai, le misure di protezione per non vanificare gli sforzi fatti”. E’ quanto ha detto all’Adnkronos ilscientifico dell’Istituto Lazzarodi Roma, Giuseppe Ippolito, a proposito della possibile evoluzione dell’epidemia durante le prossimenatalizie. “– ha aggiunto l’esperto – si può fare anche con il cuore. E si può fare con il pensiero rivolto a quelli che non avranno come portare qualcosa a tavola e quelli che vivranno questo periodo in ospedale. Pensiamocidi. Intanto ilgià da ...