Atletica | Diamond League 2021 al via da Rabat il 23 maggio

(ANSA) – ROMA, 24 NOV – Partirà da Rabat, in Marocco, il prossimo 23 maggio l’edizione 2021 della Diamond League. Il campionato itinerante dell’atletica leggera mondiale avrà il 4 giugno la sua tappa ...ZURIGO - Dopo un 2020 fortemente condizionato dalla pandemia la Diamond League ha reso noto il programma del prossimo anno, che si spera possa non subire scossoni. Sono 14 gli appuntamenti in agenda: ...