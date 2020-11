Atalanta | Zapata | “Con il Liverpool possiamo dire la nostra Siamo ancora affamati”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 24 novembre 2020) Domani l'sarò ospite del, capace di rullare la Dea nell'ultima gara di Champions. L'attaccante dei bergamaschi, Duvan, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara con i Reds: "Quella diè una partita importante e difficile per noi - spiegain conferenza stampa - . Il colombiano poi si sofferma sulla delicata questione dei calendari: "Sapevamo di avere un calendario tosto, mapreparati per affrontarlo al meglio e poterla. Il nostro stato di forma? I recenti risultati non ci hanno fatto brillare, ma l'ambizione, la voglia di farequalcosa di straordinario c'è ed è tanta" - conclude l'ex attaccante di Napoli e Sampdoria - .caption id="attachment 1055649" ...