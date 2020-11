Atalanta, Gosens: “Abbiamo imparato tanto dalla gara d’andata. Dopo la rete all’Everton voglio segnare al Liverpool” (Di martedì 24 novembre 2020) Robin Gosens, esterno mancino dell'Atalanta ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Liverpool di Klopp: "È sicuramente una delle partite più belle che puoi giocare da calciatore. Abbiamo imparato tanto Dopo il match d'andata - svela l'esterno tedesco - , giochiamo contro una squadra davvero forte". Poi sulle funzioni degli esterni: "Saranno molto importanti per la fase di gioco, ho tantissima voglia di affrontare il Liverpool. Sabato sono stato sfortunato, voglio chiudere il cerchio domani Dopo il mio gol a Liverpool contro l'Everton".Gosens riavvolge il nastro e torna a parlare della gara d'andata: "Peccato che non ci sia Alexander-Arnold, è uno degli esterni più forti in questo momento. Abbiamo ... Leggi su itasportpress (Di martedì 24 novembre 2020) Robin, esterno mancino dell'ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Liverpool di Klopp: "È sicuramente una delle partite più belle che puoi giocare da calciatore. Abbiamoil match d'andata - svela l'esterno tedesco - , giochiamo contro una squadra davvero forte". Poi sulle funzioni degli esterni: "Saranno molto importanti per la fase di gioco, ho tantissima voglia di affrontare il Liverpool. Sabato sono stato sfortunato,chiudere il cerchio domaniil mio gol a Liverpool contro l'Everton".riavvolge il nastro e torna a parlare dellad'andata: "Peccato che non ci sia Alexander-Arnold, è uno degli esterni più forti in questo momento. Abbiamo ...

