Atalanta | Gasperini | «Possiamo fare bene contro il Liverpool C’è fiducia»

(Di martedì 24 novembre 2020) Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions LeagueilGian Piero, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions Leagueil. Le dichiarazioni riportate da tuttomercatoweb.com.– «Sarà una partita di grande difficoltà, incontriamo una squadra di grandissimo valore. Stanno facendo delle cose straordinarie. In questo momento è un grandissimo traguardo per noi essere riusciti a giocare la Champions, sarà comunque un’opportunità, ma vorremmouna buona prestazione. Ci sono i presupposti». ANDATA – «È chiaro che rispetto alla partita di ...

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Liverpool Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha ...Fastidio all'osso pubico per Mario Pasalic: il centrocampista croato salta la sfida con il Liverpool ed è in dubbio anche per il Verona. Non arrivano buone notizie dall’infermeria per Gasperini, che ...