Atalanta, Gasperini: "Liverpool? Evitiamo di concedere gli spazi dell'andata" (Di martedì 24 novembre 2020) Liverpool - Per l' Atalanta un'enorme fetta della qualificazione agli ottavi di Champions League passa dalla difficilissima sfida di domani ad Anfield, la tana del Liverpool , squadra che all'andata ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 24 novembre 2020)- Per l'un'enorme fettaa qualificazione agli ottavi di Champions League passa dalla difficilissima sfida di domani ad Anfield, la tana del, squadra che all'...

Gazzetta_it : #Gasperini: 'Vogliamo far meglio dell'andata. Ma non smettiamo mai d'imparare...' #LiverpoolAtalanta - TuttoMercatoWeb : LIVE TMW - Atalanta, Gasperini: 'Difficile ripetersi in Champions quando hai meno risorse rispetto ad altri' - sportli26181512 : Atalanta, Gasperini: 'Liverpool? Evitiamo di concedere gli spazi dell'andata': Il tecnico orobico sulla sfida di Ch… - zazoomblog : Atalanta Gasperini: “Ci aspetta contro il Liverpool un match difficilissimo” - #Atalanta #Gasperini: #aspetta… - sportli26181512 : LIVE Gasperini: 'Ci aspetta un match difficilissimo...': LIVE Gasperini: 'Ci aspetta un match difficilissimo...' Il… -