Aspirina, cortisone, antibiotici: come curare chi sta male a casa (mentre aspetta l’esito del tampone) (Di martedì 24 novembre 2020) Il documento di Remuzzi e altri tre medici: così si previene la reazione infiammatoria: «Interventi per curare subito e limitare i ricoveri» Leggi su corriere (Di martedì 24 novembre 2020) Il documento di Remuzzi e altri tre medici: così si previene la reazione infiammatoria: «Interventi persubito e limitare i ricoveri»

Iniziare a curare il Covid a casa, quando compaiono i sintomi e prima dell’esito del tampone, sotto la sorveglianza del medico di base e per evitare che i disturbi degenerino fino a ...

Le regole per curare chi sta male a casa (prima del tampone)

«Già durante la prima ondata a nostro avviso fu un errore utilizzare il cortisone in ritardo». Ovviamente, non è che con tre giorni di Aspirina finisca tutto. Si procede con pochi e semplici esami, ...

