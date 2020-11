Argentina, legge apre esercito a trans, transgender e travestiti (Di martedì 24 novembre 2020) Entro il prossimo 30 novembre, l’esercito argentino dovrà applicare il decreto che prevede l’arruolamento di almeno l’1% di trans e transgender. Argentina, l’esercito arruolerà l’1% di trans, transgender e travestiti su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 24 novembre 2020) Entro il prossimo 30 novembre, l’argentino dovrà applicare il decreto che prevede l’arruolamento di almeno l’1% digender., l’arruolerà l’1% digender esu Notizie.it.

Entro il prossimo 30 novembre, l’esercito argentino dovrà applicare il decreto che prevede l’arruolamento di almeno l’1% di trans e transgender.

