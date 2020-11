AO World a £18,3 milioni di profitto poiché il COVID-19 alimenta l’e-commerce (Di martedì 24 novembre 2020) In un rapporto di oggi, AO World plc (LON: AO) ha affermato che i suoi ricavi nel primo semestre fiscale sono aumentati del 53,2% su base annua. La società ha anche affermato di aver concluso il primo semestre di profitto poiché la crisi del COVID-19 ha limitato le persone nelle loro case e ha aumentato la domanda di elettrodomestici. Oggi, le azioni della società sono crollate di circa il 15% sul mercato aperto. Compresa l’azione sui prezzi, AO World è ora quotata a £3,89 per azione. In confronto, alla fine di marzo aveva toccato un prezzo nettamente inferiore pari a 50 pence per azione. Su base annua, AO World è ora in crescita di più del 350% in borsa. Scopri di più sul motivo per cui i prezzi aumentano e diminuiscono nel mercato azionario. Il fatturato di AO ... Leggi su invezz (Di martedì 24 novembre 2020) In un rapporto di oggi, AOplc (LON: AO) ha affermato che i suoi ricavi nel primo semestre fiscale sono aumentati del 53,2% su base annua. La società ha anche affermato di aver concluso il primo semestre dila crisi del-19 ha limitato le persone nelle loro case e ha aumentato la domanda di elettrodomestici. Oggi, le azioni della società sono crollate di circa il 15% sul mercato aperto. Compresa l’azione sui prezzi, AOè ora quotata a £3,89 per azione. In confronto, alla fine di marzo aveva toccato un prezzo nettamente inferiore pari a 50 pence per azione. Su base annua, AOè ora in crescita di più del 350% in borsa. Scopri di più sul motivo per cui i prezzi aumentano e diminuiscono nel mercato azionario. Il fatturato di AO ...

