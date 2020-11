Anziano trovato morto in casa dopo 20 giorni: era abbracciato al suo cane (Di martedì 24 novembre 2020) È stato ritrovato morto in casa a fianco al suo cane dopo circa 20 giorni. Il cattivo odore proveniente dalla sua abitazione ha portato alla tragica scoperta Anziano, mani (fonte foto: Pixabay)È andato via da solo o meglio insieme al suo cane, l’unico ad essere rimasto sempre al suo fianco. Un Anziano è stato ritrovato esanime nella sua abitazione nel centro di Ancona insieme al suo fedele amico, anch’esso privo di vita. Secondo le prime ispezioni cadaveriche l’uomo era morto da circa 20 giorni, mentre per quanto concerne l’animale probabile che sia deceduto per mancanza di nutrizione. Le avvisaglie c’erano state visto che l’uomo non si vedeva in giro da qualche ... Leggi su chenews (Di martedì 24 novembre 2020) È stato riina fianco al suocirca 20. Il cattivo odore proveniente dalla sua abitazione ha portato alla tragica scoperta, mani (fonte foto: Pixabay)È andato via da solo o meglio insieme al suo, l’unico ad essere rimasto sempre al suo fianco. Unè stato riesanime nella sua abitazione nel centro di Ancona insieme al suo fedele amico, anch’esso privo di vita. Secondo le prime ispezioni cadaveriche l’uomo erada circa 20, mentre per quanto concerne l’animale probabile che sia deceduto per mancanza di nutrizione. Le avvisaglie c’erano state visto che l’uomo non si vedeva in giro da qualche ...

_Carabinieri_ : L'anziano da cui si stava recando per assistenza non rispondeva a telefono e citofono, così un infermiere ha allert… - babyspettri : RT @_Carabinieri_: L'anziano da cui si stava recando per assistenza non rispondeva a telefono e citofono, così un infermiere ha allertato i… - Batwayne82Queen : RT @_Carabinieri_: L'anziano da cui si stava recando per assistenza non rispondeva a telefono e citofono, così un infermiere ha allertato i… - MutiLeonilde : RT @_Carabinieri_: L'anziano da cui si stava recando per assistenza non rispondeva a telefono e citofono, così un infermiere ha allertato i… - magdulka64 : RT @_Carabinieri_: L'anziano da cui si stava recando per assistenza non rispondeva a telefono e citofono, così un infermiere ha allertato i… -

Ultime Notizie dalla rete : Anziano trovato Anziano trovato morto in bagno Cardarelli: da autopsia prime gravi responsabilità Salernonotizie.it Morte anziano aggredito per futili motivi a Matera, indagato per omicidio un 55enne

La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato di 55 anni, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari disposta dall’Autorità giudiziaria materana. Il provvedime ...

Non solo anziani. Bimbo di 12 anni ricoverato per un'insufficienza renale in seguito al Covid

Gravissimo caso a Firenze: il 12enne era affetto da una sindrome infiammatoria. Dopo due settimane di ricovero è tornato a casa ...

La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato di 55 anni, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari disposta dall’Autorità giudiziaria materana. Il provvedime ...Gravissimo caso a Firenze: il 12enne era affetto da una sindrome infiammatoria. Dopo due settimane di ricovero è tornato a casa ...