“Anziani che muoiono di Covid? Selezione naturale”. Le parole orribili del politico lombardo. E per lui non è la prima volta (Di martedì 24 novembre 2020) Stiamo rovinando la vita ai giovani solo per salvarla agli anziani: quindi “viva Darwin”. Niente di che, dunque, se in piena pandemia Covid muoiano in maggioranza anziani, è semplice Selezione naturale. Queste le parole disumane pubblicate su Facebook da un consigliere comunale di maggioranza a Pavia, Niccolò Fraschini (della lista civica Pavia prima). Dalla bio del suo profilo Facebook Fraschini si definisce “orgogliosamente lombardo, liberale e europeista” ma anche “testardo e juventino”. Sulla sua hompage troneggiano foto con Berlusconi e post contro Laura Ravetto. Già nel marzo scorso Fraschini aveva fatto parlare di sé, ricordate perché? (Continua dopo le foto) Le parole di Niccolà Fraschini a marzo: “Noi lombardi veniamo schifati da gente che periodicamente vive in mezzo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 24 novembre 2020) Stiamo rovinando la vita ai giovani solo per salvarla agli anziani: quindi “viva Darwin”. Niente di che, dunque, se in piena pandemiamuoiano in maggioranza anziani, è semplicenaturale. Queste ledisumane pubblicate su Facebook da un consigliere comunale di maggioranza a Pavia, Niccolò Fraschini (della lista civica Pavia). Dalla bio del suo profilo Facebook Fraschini si definisce “orgogliosamente, liberale e europeista” ma anche “testardo e juventino”. Sulla sua hompage troneggiano foto con Berlusconi e post contro Laura Ravetto. Già nel marzo scorso Fraschini aveva fatto parlare di sé, ricordate perché? (Continua dopo le foto) Ledi Niccolà Fraschini a marzo: “Noi lombardi veniamo schifati da gente che periodicamente vive in mezzo ...

