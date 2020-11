Anya Taylor-Joy, chi è la Regina degli Scacchi che fa centro al primo sguardo (Di martedì 24 novembre 2020) Anya Taylor-Joy, al Sun, ha confessato di non sentirsi bella. Non quanto servirebbe ad una star del cinema. «Non mi sono mai vista e mai mi vedrò bella», ha detto la ventiquattrenne, le cui origini rimandano a Spagna e Argentina, Scozia e Inghilterra. «Non penso di essere abbastanza bella per essere nei film. E so che suona patetico, […] ma penso di avere un aspetto strano», ha continuato l’attrice, cui gli occhi immensi di Beth Harmon e la pelle diafana hanno restituito, invece, una peculiarità difficile da dimenticare. Leggi su vanityfair (Di martedì 24 novembre 2020) Anya Taylor-Joy, al Sun, ha confessato di non sentirsi bella. Non quanto servirebbe ad una star del cinema. «Non mi sono mai vista e mai mi vedrò bella», ha detto la ventiquattrenne, le cui origini rimandano a Spagna e Argentina, Scozia e Inghilterra. «Non penso di essere abbastanza bella per essere nei film. E so che suona patetico, […] ma penso di avere un aspetto strano», ha continuato l’attrice, cui gli occhi immensi di Beth Harmon e la pelle diafana hanno restituito, invece, una peculiarità difficile da dimenticare.

