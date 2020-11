Antony Blinken, il nuovo Segretario di Stato Usa, favorevole alle maniere forti (Di martedì 24 novembre 2020) Sarà quasi certamente Antony Blinken il Segretario di Stato dell'amministrazione Biden. E' quanto ha riportato domenica scorsa Bloomberg News, secondo cui il presidente eletto avrebbe già ufficiosamente effettuato la sua scelta. Si tratta di una figura che ha ricoperto vari incarichi nel corso dell'amministrazione di Barack Obama: consigliere per la sicurezza nazionale per l'allora vicepresidente Joe Biden (dal 2009 al 2013), vice consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti (dal 2013 al 2015) e viceSegretario di Stato (dal 2015 al 2017). Da sottolineare risultano inoltre non solo i suoi legami con la dinastia Clinton (ha infatti assunto vari ruoli ai tempi della presidenza di Bill Clinton), ma anche le strette connessioni con lo stesso Biden (prima che quest'ultimo ... Leggi su panorama (Di martedì 24 novembre 2020) Sarà quasi certamenteildidell'amministrazione Biden. E' quanto ha riportato domenica scorsa Bloomberg News, secondo cui il presidente eletto avrebbe già ufficiosamente effettuato la sua scelta. Si tratta di una figura che ha ricoperto vari incarichi nel corso dell'amministrazione di Barack Obama: consigliere per la sicurezza nazionale per l'allora vicepresidente Joe Biden (dal 2009 al 2013), vice consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti (dal 2013 al 2015) e vicedi(dal 2015 al 2017). Da sottolineare risultano inoltre non solo i suoi legami con la dinastia Clinton (ha infatti assunto vari ruoli ai tempi della presidenza di Bill Clinton), ma anche le strette connessioni con lo stesso Biden (prima che quest'ultimo ...

