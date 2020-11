Antonella Elia e Pietro si sono lasciati: l’annuncio bomba al Grande Fratello Vip. (Di martedì 24 novembre 2020) Amore al capolinea tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane! Ad annunciarlo la stessa showgirl nel corso della 21esima puntata del GF Vip 5 di ieri sera. Senza che nessuno se lo aspettasse, Antonella Elia ha confessato di avere il cuore spezzato. Una puntata, quella del Grande Fratello Vip, partita proprio con questo annuncio bomba, servito su di un piatto d’argento dal conduttore. Alfonso Signorini ha infatti chiesto ai suoi opinionisti di come stessero ieri, ed ecco che la risposta di Antonella è arrivata. Lasciando tutti di stucco, la Elia ha spiegato: “sono single”. Da quel che ha dichiarato, sembrerebbe proprio che stavolta tra lei e Pietro sia finita per sempre. Non è mancata ... Leggi su gossipblog (Di martedì 24 novembre 2020) Amore al capolinea traDelle Piane! Ad annunciarlo la stessa showgirl nel corso della 21esima puntata del GF Vip 5 di ieri sera. Senza che nessuno se lo aspettasse,ha confessato di avere il cuore spezzato. Una puntata, quella delVip, partita proprio con questo annuncio, servito su di un piatto d’argento dal conduttore. Alfonso Signorini ha infatti chiesto ai suoi opinionisti di come stessero ieri, ed ecco che la risposta diè arrivata. Lasciando tutti di stucco, laha spiegato: “single”. Da quel che ha dichiarato, sembrerebbe proprio che stavolta tra lei esia finita per sempre. Non è mancata ...

