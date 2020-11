“Anfora di Clio” | il cyberbullismo attraverso la lirica – TFF38

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 24 novembre 2020) Arte e tecnologia, creatività e innovazione: è il mix che contraddistingue il primo esperimento di Opera Movie Show, che Fondazione Crt promuove e sostiene per avvicinare i giovani al mondo dellatematiche e linguaggi delle generazioni Z e Alpha, le vere native digitali. Presentato in anteprima nazionale al Torino Film Festival, “L’Anfora di Clio“, opera show sui pericoli del web in formato cinematografico. Violenza verbale esono in aumento in questo periodo di emergenza e sta confermando tutte le criticità delle relazioni sociali avviateil mondo digitale. Ma un antidoto arriva da chi fa tv per ragazzi e lavora per fare in modo che il web sia vissuto in maniera positiva e propositiva. E si può anche combattere ilcon l’opera ...