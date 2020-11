Andrea Ghiselli e Sitara Rapisarda senza lieto fine ma c’è ancora una possibilità?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 24 novembre 2020) Non solo la puntata speciale di Matrimonio a Prima vista Italia 2020 in onda questa sera ma anche un nuovo episodio, il decimo, dal titolo Tutta la verità che andrà in onda il primo dicembre su Real Time. E proprio la prossima settimana scopriremo una cosa che riguardaGhirelli. A dire il vero i due hanno rilasciato ieri una intervista a Fanpage.it spiegando che tra loro le cose non sono andate bene e che la relazione è finita. In questo faccia a faccia con li esperti però diranno anche qualcosa in più che permetterà di capire come stanno a oggi le cose ( la puntata dovrebbe esser stata registrata qualche giorno fa).in ogni caso, a differenza di quanto accadeva un mesetto fa e più, arrivano davanti al trio di esperti da separati!...