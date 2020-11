Andrea Bocelli si sfoga: “Non sono negazionista, sono stato male anche io” (Di martedì 24 novembre 2020) Andrea Bocelli svela i gravi problemi che ha dovuto affrontare a causa del Covid, smentendo così le voci che lo rappresentavano come un negazionista. Andrea Bocelli, ospite nella trasmissione di Fabio Fazio Che Tempo Che Fa, ha reagito alle accuse che lo vedevano come un negazionista della pandemia da Coronavirus e ha svelato i gravi problemi L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 24 novembre 2020)svela i gravi problemi che ha dovuto affrontare a causa del Covid, smentendo così le voci che lo rappresentavano come un, ospite nella trasmissione di Fabio Fazio Che Tempo Che Fa, ha reagito alle accuse che lo vedevano come undella pandemia da Coronavirus e ha svelato i gravi problemi L'articolo proviene da Leggilo.org.

