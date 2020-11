Ancora Mes Ancora litigi nel governo

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 24 novembre 2020) “Quelle del Mes sono risorse che servono subito, non possiamo fare finta che non sia vero”. Teresa Bellanova combatte a Palazzo Chigi, dove Giuseppe Conte ha riunito i capi delegazione. Con loro anche Roberto Gualtieri, Enzo Amendola, Luigi Di Maio. C’è mezzoper un vertice necessario a fare il punto sulla miriade di dossier aperti che non possono essere più procrastinati. Il ministro dell’Economia è atteso il prossimo 30 novembre a un delicatissimo Ecofin, nel corso del quale con i collegi dell’Unione europea il tema sarà proprio la riforma del Fondo salva stati. Ecco così che la sessione mattutina del vertice sembra un remake delle tante che si sono succedute negli ultimi sei mesi. Da un lato Italia viva a chiedere l’accesso alla linea di finanziamento per la sanità, dall’altro il Movimento 5 stelle che fa muro. Non è secondaria la partecipazione di Di Maio ...