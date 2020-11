Anche il vaccino italiano c'è: "Bene i risultati della fase 1" (Di martedì 24 novembre 2020) Martina Piumatti L'azienda italiana Reithera comunica i primi esiti dei test clinici del vaccino anti Covid:"È ben tollerato e induce risposta immunitaria" Prima quello americano-tedesco, poi quello russo, statunitense, ieri quello anglo-svedese. Ora, Anche il candidato italiano si ritaglia uno spazio di tutto rispetto nella corsa al vaccino anti Covid. ReiThera fa sapere che il suo candidato Grad-Cov2 contro Covid-19 "è ben tollerato e induce risposta immunitaria nei soggetti sani di età compresa tra i 18 e i 55 anni". Lo studio in fase uno, condotto in collaborazione con l’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma e finanziato dal ministero della Ricerca e dalla Regione Lazio, proseguirà la sperimentazione sui soggetti più anziani, 90 ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 24 novembre 2020) Martina Piumatti L'azienda italiana Reithera comunica i primi esiti dei test clinici delanti Covid:"È ben tollerato e induce risposta immunitaria" Prima quello americano-tedesco, poi quello russo, statunitense, ieri quello anglo-svedese. Ora,il candidatosi ritaglia uno spazio di tutto rispetto nella corsa alanti Covid. ReiThera fa sapere che il suo candidato Grad-Cov2 contro Covid-19 "è ben tollerato e induce risposta immunitaria nei soggetti sani di età compresa tra i 18 e i 55 anni". Lo studio inuno, condotto in collaborazione con l’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma e finanziato dal ministeroRicerca e dalla Regione Lazio, proseguirà la sperimentazione sui soggetti più anziani, 90 ...

