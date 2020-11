Anas: al via bando da 80 milioni per nuova segnaletica (Di martedì 24 novembre 2020) ... pubblicato lunedì in Gazzetta Ufficiale, del valore di 80 milioni di euro per lavori di nuova ... corredate dalla documentazione richiesta, sul Portale Acquisti di Anas https://acquisti.stradeAnas.it , ... Leggi su viveremarche (Di martedì 24 novembre 2020) ... pubblicato lunedì in Gazzetta Ufficiale, del valore di 80di euro per lavori di... corredate dalla documentazione richiesta, sul Portale Acquisti dihttps://acquisti.strade.it , ...

ekuonews : Anas, al via bando da 80 milioni per lavori nuova segnaletica - AeroportidiRoma : ?? ?? Viabilità aeroporto di #Fiumicino ?? ?? Si informano gli utenti che Anas ha chiuso il viadotto di Via dell’ae… - vivereitalia : Anas: al via bando da 80 milioni per nuova segnaletica - NTR24 : Anas, proseguono i lavori di pavimentazione della “Fondo Valle Isclero” - umbriajournal_ : Anas: al via bando da 80 milioni per segnaletica strade -