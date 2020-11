Amici 2020 | Arianna messa alla berlina dai suoi compagni

Leggi su 361magazine

(Di martedì 24 novembre 2020) La puntata di oggi su Italia Uno Il daytime di ‘’ di oggi 24 novembre, ha mostrato diversi momenti pieni di emotività, in particolare per tre componenti della classe di quest’edizione. LA BALLERINA ROSA SI SFOGA Nella puntata trassu Canale5 si è esibita la studentessa di ballo Rosa Di Grazia, sulle note di Tu t’è scurdat’ ‘e me del conterraneo Liberato. Seppur la sua insegnante, Lorella Cuccarini, al termine della sua esibizione abbia riconfermato un’altra settimana al banco, consegnandole nuovamente la felpa, la più severa tra le insegnanti, ossia Alessandra Celentano, non ha per nulla gradito la sua performance e l’ha aspramente criticata. Io confermo il mio pensiero della settimana scorsa. Trovo Rosa una ballerina più che mediocre. Tecnicamente non ci sei e non hai particolari doti da ballerina. Sei una bellissima ragazza ma non basta. ...